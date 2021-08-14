Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde yaşanan sellerle mücadele veren Ordu Valisi Tuncay Sonel, Fatsa’da incelemelerde bulundu. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

BÖLGEYE GİDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU

Yaşanan sel felaketiyle Doğu ve Güneydoğu illerinden fındık toplamak için ilçeye gelen işçilerin çadırları su altında kaldı. Bölgeye giderek bizzat incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel, işçileri ziyaret etti. Ziyaretinde Sonel, “Fındık toplamak için ilimize gelen tarım işçilerimizin şiddetli yağışlardan olumsuz etkilenmemeleri için ilçedeki METiP alanında 296 çadırda kalan 781 tarım işçisi kardeşlerimiz güvenli bir alana nakledildi. Büyükşehir ve Fatsa Belediyemiz de bu vatandaşlarımıza sıcak çorba ikram ediyor” açıklamasında bulundu.

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Ordu’da dere taştı, yol ulaşıma kapandı Ordu’da etkili olan sağanak sonrası bir derenin taşması nedeniyle iki ilçeyi birbirine bağlayan karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.

Ordu’da sağanak sonrası risk oluşturan 36 daireli bina boşaltıldı Ordu’nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak sonrası istinat duvarında hasar oluşan ve çevresinde toprak kayması meydana gelen 36 daireli bir bina boşaltıldı.