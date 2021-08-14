Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kepez ilçesinin Göksu Mahallesi’nde 20 kişilik grup karşı karşıya geldi. Yabancı uyruklu şahısların yoğunlukta bulunduğu bölgede henüz nedeni belli olmayan bir nedenle kavga etti.

SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Ellerindeki sopalarla birbirine vuran grup uzun süre kavga etti. Kavgada bazılarının üzerinde tişört bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin sopalarla birbirlerine vurdukları görüldü. Bağırma sesleriyle rahatsız olan çevredeki vatandaşlar ise cep telefonlarının kameralarıyla kavgayı çektiler.

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