Samsun’un Ladik ilçesi Samsun – Ankara karayolunda gerçekleşen kazada Gürkan Ç. İdaresindeki otomobil bariyerlere çarparak 30 metre sürüklendi.
ARAÇ 30 METRE SÜRÜKLENDİ
Kaza, Samsun – Ankara karayolunun 68’inci kilometresi Toptepe mevkisin de gerçekleşti. Gürkan Ç. idaresindeki 41 FE 777 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Su kanalına giren araç yaklaşık 30 metre sürüklendi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada aracın içerisinde bulunan Gürkan Ç., Makbule Ç., Sedat Ç. ve 1 yaşındaki Ayşe Mina Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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