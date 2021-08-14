Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da fıstığın hasat dönemi yaklaşırken bekçiler fıstıklar için nöbet tutmaya şimdiden başladılar. Her yıl yaşanan bahçede ki hırsızlık olaylarından dolayı bu dönem önlemler sıkılaştı.

24 SAAT BOYUNCA NÖBET TUTUYORLAR

Şanlıurfa fıstık üreticileri, emeklerinin boşa gitmemesi için bu dönem her türlü önemleri aldılar. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde artan hırsızlık olaylarından sonra daha da dikkatli davranmaya başladılar. Olgunlaşıp içi dolan Urfa Fıstığının hırsızlar tarafından çalınmaması için bekçiler 24 saat boyunca bahçeden ayrılmıyorlar.

“HIRSIZLARA KARŞI ÖNLEMLER ALIYORUZ”

Gecede fıstık bahçelerinde nöbet tutan bekçiler, el feneri yardımıyla etrafı kontrol ediyorlar. Araçlarla bahçelerin içini dolaşan İsa Geçgil, “Fıstık hasadına sayılı günler kaldı. Hırsızlara karşı caydırıcı devriyeler atıyoruz. Burada bekçilerimiz var, onları kontrol ediyoruz. İnşallah bereketli bir yıl olur ama geçen seneye göre daha az. Allah utandırmasın” diye konuştu.

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