Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen uçak lazası sonrası 3'ü Türk 8 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Putin'den başsağlığı mesajı geldi. Rusya Devlet Başkan,, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya'dan kiralanan Be-200 tipi uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı iletti.

KREMLİN'DEN TAZİYE TELGRAFI

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili telgraf gönderdi.

Putin mesajında, Rus ve Türklerin, Türkiye'deki orman yangınlarıyla birlikte mücadele ettiğine işaret ederek, "Bu nedenle can kaybı acısı bizleri birleştiriyor. Ölenlerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi iletmenizi rica ederim. Onlara, bu zor zamanda cesaret ve metanet diliyorum." ifadesini kullandı.

PUTİN ÖLEN RUS ASKERLERİ İÇİN TALTİF EDİLME TALİMATI VERDİ

Ayrıca Putin'in, kazada hayatını kaybeden Rus askerlerin yakınlarına da taziyede bulunduğu belirtilerek, bu askerlerin taltif edilmesi için talimat verdiği kaydedildi.

Orman Genel Müdürlüğünce Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirmişti.

Düşen yangın uçağı felaketten saniyeler önce böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale ederken düşen ve 3'ü Türk 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan saniyeler önce uçağın barajdan su aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı uçakta bulunan 3'ü Türk tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.