Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta düşen Rus yangın söndürme uçağı ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, teknik ve adli incelemenin devam ettiğini söyledi.

BAKANDAN OLAY YERİNDE İNCELEME

Dulkadiroğlu ilçesi Karamanlı Mahallesi kırsalındaki çıkan orman yangınına müdahale için havalanan Rus yapımı uçak Kahramanmaraş’ta düşmüş, yaşanan olay sonrası uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uçağın düştüğü bölgede helikopterle incelemede bulundu.

"TEKNİK VE ADLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR"

Kahramanmaraş Valiliği’nde gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, “Başımız sağ olsun. Orman genel müdürlüğümüzün orman yangınları için kiralamış olduğu, Rus yapımı Berev-200 marka Adana’da sürekli konuşlanmış olan bir uçak. Bugün Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını için bölgeye intikal etmiş durumda. Dulkadiroğlu Karamanlı Mahallesi Tura mevkiinde saat 14.35 sıralarında kaza kırım geçirmiştir. Öncelikle bölgeye korucularımız yaya olarak ulaşmıştır. Daha sonra JAK ve AFAD ekipleri havadan indirme yapılarak ulaşmıştır. Üzülerek ifade etmek istiyorum 3’ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabı Allah’tan arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Savcılarımız çalışmalarını yapıyor. Adli tıpta şu anda tespitler devam ediyor. Teknik ve adli inceleme devam ediyor. Teknik incelemenin bitmesi son derece önemli. Halk dilinde de bilinen kara kutunun incelemesi, yerinde fiili incelemesi gibi teknik ekiplerin incelenmesiyle gerekli merciler incelemenin sonunda bilgileri verecektir. Enkazın olduğu yeri bizler incelemede bulunduk” dedi.

Düşen yangın uçağı felaketten saniyeler önce böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale ederken düşen ve 3'ü Türk 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan saniyeler önce uçağın barajdan su aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı uçakta bulunan 3'ü Türk tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.