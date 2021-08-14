Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketi yaşayan Sinop ve Kastamonu'daki bölgelerin uzaydan çekilmiş görüntülerini spsyal medya hesabından paylaştı. Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından çekilen görüntüler, tahribatı bir kez daha gözler önüne serdi.

BOZKURT, ABANA VE AYANCIK GÖRÜNTÜLENDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde 13 Ağustos'ta çekilen görüntüler yer aldı.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD:"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 48, Sinop’ta 8 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."

'Dere yatağına girmezsen, sel bir şey yapmaz' Her gün bir yeni felakete uyanan Türkiye, bu defa Karadeniz’in batısı için gözyaşı döküyor. Peş peşe acı haberlerin geldiği bölgede, devlet ve millet el ele yaraları sarmaya çalışıyor.

Sel bölgesinde mücbir sebep hali! Alacaklar ertelendi Hazine ve Maliye Bakanlığı, sel bölgelerinde mücbir sebep hali ilan ettiğini duyurdu. Mücbir sebep hali 11 Ağustos tarihinden yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Sel bölgelerine yardım eli Batı Karadeniz’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel felaketinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla AK Parti İstanbul İlçe Belediyeleri harekete geçti. AK Parti İstanbul İl Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın koordinasyonunda destek ekipleri ve temel ihtiyaç malzemeleri bölgeye sevk edildi.