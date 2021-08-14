Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel bölgesine giderek, son duruma ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklamada Bakan Soylu'dan seldeki kayıplar ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, toplamda 77 kişinin kayıp ihbarı neticesinde arandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek"

Soylu: "Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 kayıp ihbarı var"

AYRıNTILAR GELİYOR...

Selin tahribatı uzaydan görüntülendi MSB, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketi sonrası bölgeyi Göktürk-1 Keşif Uydusunun uzaydan görüntülediğini bildirerek o kareleri paylaştı.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD:"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 48, Sinop’ta 8 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."