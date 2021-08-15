Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deprem riski yüksek olan İstanbul’da, belediyelerin 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İstanbul İmar AŞ, Kiptaş ve Bimtaş site ölçeğinde dönüşüm çalışmaları yürütüyor.

İşte belediyelerin çalışmaları:

¥ Esenler’de 12 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 bini yenilendi. Yaklaşık 40 bin bağımsız birim “Akıllı Şehir”e transfer edilecek.

¥ Gaziosmanpaşa’da 4 bin 500 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

¥ Esenyurt’ta 43 mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

¥ Şişli’de 1.585 taşınmaz yıkıldı.

¥ Beylikdüzü’nde 54 bina ile 558 bağımsız birim dönüşüme girdi.

¥ Çekmeköy’de toplam 2 bin 404 riskli yapı tespiti yapıldı. Tespiti yapılan 2 bin 212 yapının yıkım işlemi gerçekleştirilirken diğer yapılarda kanuni süreçler devam ediyor. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde 7 bin 438 aileye kira ve taşınma yardımı yapıldı.

¥ Sarıyer’de 178 bina riskli yapı ilan edildi. Bunların 135’i yıkıldı, 43’ünün yıkım süreci devam ediyor, 27’si ise boşaltıldı.

¥ Sultanbeyli Belediyesi, 2009 yılından bu yana 983 yapıya kentsel dönüşümün sağladığı faydalardan yararlanarak yıkım ruhsatı verdi. Bu doğrultuda toplam 14 bin 837 bağımsız bölüme Yapı Kullanma İzin Belgesi verildi.



¥ Üsküdar Belediyesi 3 bin 721 yapının risk tespitini yaptı ve kentsel dönüşüm dâhilinde yeniledi. Yapıların 606’sı kamu ve geriye kalanı özel sektör-kamu iş birliği ve şahıslar aracılığıyla dönüştürüldü.

¥ Başakşehir’de Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi devam ediyor.

¥ Bağcılar’da 10 nokta riskli bölge ilan edildi. Bu 10 bölgede kentsel dönüşüm ile depreme dayanıklı konutlar yapılıyor. Toplam 3 bin 41 riskli yapıdan 2 bini 906’sının yıkımı tamamlandı. Ayrıca 14 bin 668 bağımsız birimin dönüştürülmesi bitti.

¥ Beyoğlu’nda Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yaklaşık 8 bin 300 bina, 25 bine yakın bağımsız bölüm dönüştürülecek.

¥ Avcılar Belediyesi, 2021 yılında 10 bin binayı ilçe genelinde kentsel dönüşüm sürecine dahil edecek. Ayrıca ilçede 1320 bina kentsel dönüşüm sürecine girdi.

¥ Ümraniye’de 2 bin 798 binada kentsel dönüşüm yapıldı, 14 bin 614 konut yenilendi.

¥ Bahçelievler’de uzun vadede 10 bin, yılda ise en az 1000 binanın dönüştürülmesi hedefleniyor.

¥ Beşiktaş Belediyesi, 11 mahallede yaklaşık 300 hektar alanda imar sorunlarını ortadan kaldıracak.

¥ Küçükçekmece Belediyesi, toplam 4 bin 44 binanın yıkılımı gerçekleştirdi. Belediye, Kanarya Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı.

¥ Tuzla’da 2 binin üzerinde dairenin yenilenmesine 2021 yılında başlandı, 6 binden fazla bağımsız bölümde kentsel dönüşüm çalışmaları ise sürüyor.

¥ Kadıköy’de riskli yapı olarak tespit edilen 3 bin 972 yapının 3 bin 675’i yıkıldı, 297 yapının ise yıkım süreçleri devam ediyor.

¥ Zeytinburnu’nda yıkılan veya görüşmeleri devam eden bölüm sayısı ise 2 bin 697.

¥ Sancaktepe’da 33 bin binanın MR’ı çekildi. Altı bölgede sıkıntı tespit edildi ve çalışmalar başlatıldı.

¥ Büyükçekmece’de 1999 Marmara depreminden bugüne kadar yaklaşık 30 bin konut kentsel dönüşüm projesi dâhilinde yıkılarak yeniden yapıldı.

Meclis'ten kentsel dönüşüme ivme kazandıracak öneriler Hızlı bir tarama modeli ile yapı envanterinin çıkarılması, bu envanterle öncelikli kentsel dönüşüm projelerinin belirlenmesi istenen Meclis Deprem Araştırma Komisyonu raporunda, kentsel dönüşümle ilgili davaların öncelikle sonuçlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Tevfik Göksu: İBB ve CHP kentsel dönüşüme engel oluyor İBB AK Parti Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna yönelik eleştirilerini sürdürdü.