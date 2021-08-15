Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çalışmalara başlandı. İlçedeki köprülerinin selden dolayı yıkılmasının ardından bölgeye 2 tane köprü tankı gönderildi.

2 KÖPRÜ TANKI GÖNDERİLDİ

Sel felaketiyle ağır yaralar alan Bozkurt’a destek verilmeye devam ediyor. İlçedeki iki mahalle arasında bulunan köprülerin sel sularının etkisiyle yıkılmıştı. Köprülerin tekrardan kullanıla bilmesi için Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi.

KURULUMUNA BAŞLANDI

Sabah saatlerinde Bozkurt’a ulaşan MSB’ye ait yatay köprülerin kurulumuna başlandı. Kurulumuna başlanan yatay köprülerinin bugün gün içerisinde bitmesi bekleniyor.

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından umutlu bekleyiş sürüyor Bozkurt’ta yaşanan sel felaketi nedeniyle çöken binada eşi ve 3 kızı bulunan Mustafa Avcı’nın umutlu bekleyişi sürüyor.

Bakan Soylu’dan Bozkurt açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Bozkurt ilçesinde olan sel felaketinin bir önceki Dereli'ye göre 5 kat daha zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Bakan Kurum ise arama çalışmalarının devam ettiğini aktarırken, "Vatandaşımızın yarasını en hızlı şekilde saracağız, hiç kimse merak etmesin" dedi.

Kastamonu Bozkurt'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.