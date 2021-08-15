Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Lübnan’ın kuzeyindeki Akkar kentinde bir akaryakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

YARALILARIN DURUMLARI KRİTİK

Lübnan sivil savuma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, çok sayıda yaralının olduğu ve durumlarının kritik olduğu bildirildi. Akkar kentinin çevresindeki hastanelerde yoğunluk yaşanırken, Lübnan’ın kuzey bölgesindeki hastanelerden kan bağışı kampanyası başlatıldı.

TEDAVİLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANCAK

Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan ise açıklama yaparak yaralıların tedavilerini devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Muhammed Khair, ülkede ki uluslararası kuruluşlara çağrı yaparak tıbbı malzeme desteği istedi.

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