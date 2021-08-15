Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İETT'ye ait otobüs Sefaköy yolunda arıza yaptı. Arıza üzerine vatandaşlar inerek aracı itmeye başladı. Durumdan duydukları rahatsızlığı dile getiren vatandaşlar İBB'ye tepki verip, "İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" diye çıkıştı.

‘İBB taşımıyor halk taşıyor İBB'yi’

İETT OTOBÜSÜ ARIZA YAPTI VATANDAŞ İTTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy’de meydana geldi. İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüs için vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar akan trafikte otobüsü itti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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