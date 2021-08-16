Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih’in Sahilyolu Kennedy Caddesi’nde meydana gelen olayda , 34 NY 7239 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Akkaya, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjelere çarptı.

ŞOKA GİRDİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden 63 yaşındaki Hüseyin Akkaya, rejüfelere çarparak dura bildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, şoka girerek otomobilinden inemedi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle otomobilden çıkartılabildi. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerini inceleyen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan kazayı anlatan Rezzan Akyüz, “Arkadan arabamla geliyordum. Öndeki sürücü hangi yola gireceğini şaşırdı. Orta refüje çarparak buraya geldi. Şoktaydı. Bir de omurgasında sorun vardı galiba” dedi.

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