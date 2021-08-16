Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçgediği köyünde Uzun aileleri arasında kız alıp verme meselesinden çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahların da kullanıldığı kavgada Ferhat, Halit ve İkram Uzun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köyde ve ilçe hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.



Kavga ettiği berberi 10 gün sonra öldürdü Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen adam, tıraş olmak için gittiği berberle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga etti. Şahıs, 10 gün sonra tekrar aynı dükkana gelerek berberi bıçaklayarak öldürdü.

Bursa’da ev sahibi-kiracı kavgası Bursa’da ev sahibi ve kiracı arasında kavgaya akrabaların da karışması üzerine büyük bir karmaşa yaşandı. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Diyarbakır'daki hayvan otlatma kavgasında 2 kişi canından oldu Diyarbakır'da iki aile arasında hayvan otlatma yeri yüzünden çıkan kavga 2 kişinin ölümü ile son buldu.