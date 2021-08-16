Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi.

Taliban güçlerinin kentin dış mahallerine girmesi üzerine Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti.

Taliban, hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine girdi. Başkanlık sarayı ele geçirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamayla Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

''YEGANE MÜSEBBİBİ EMPERYALİST ÜLKELER''

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Afganistan’ın bugünkü alacakaranlık tablosunun yegane müsebbibi, bu ülkenin özgürlük ve demokrasi getirme iddiasıyla toplumsal denge ve değerleriyle oynayan emperyalist ülkeler olmuştur.

''TALİBAN'LA GÖRÜŞMEK DAHİL HER SEÇENEK DİKKATE ALINMALIDIR''

Afganistan’ın iç barışa, toplumsal huzura ve siyasi istikrara kavuşması Türkiye için vazgeçilmez önemdedir. Askeri unsurlarımızın Afganistan’ı terki düşünülemeyecektir. Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Kabil Büyükelçimiz ve diğer diplomatlarımız Afganistan’daki varlığını kararlılıkla ve kucaklayıcı bir vasıfla sürdürmelidir. Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır.''

Afganistan’dan kalkan ilk tahliye uçağı İngiltere’ye iniş yaptı Afganistan’ın Kabil Havalimanı’ndan tahliye edilen ve aralarında büyükelçilik ve personellerin bulunduğu 300 İngiltere vatandaşı uçakla ülkeye ulaştırıldı.

Afganistan’dan dehşete düşüren görüntüler! İnsanlar uçaklardan yere çakıldı Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından, ülkeden kaçmak isteyenler Kabil Havaalanı’na akın etti. Ülkeden gelen son görüntülerde ise bir tahliye uçağının havalandıktan sonra uçaktan insanların düştüğü görüntülendi.

'Taliban, Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edecek' Afganistan'da başkent Kabil'e kadar ulaşan Taliban’ın, yakında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi.