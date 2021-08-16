Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın Mersin Mut'taki cenaze törenine katıldı. Şehit Eyüp Kahraman Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasın merhum defnedildi. Ardından Güllük Mahallesi'ndeki babaevinde mevlit okundu. Aydın'ın oğlu Bilge, babasının fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü.



ERDOĞAN'DAN TELEFON

Aileye başsağlığı dileyen Bakan Pakdemirli, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan da telefona mühendisin babası Salih Aydın'ı istedi. Cumhurbaşkanı, babaya "Başınız sağ olsun, Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. İnşallah şehitler safında muamele eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah" dedi.



CUMHURBAŞKANI'NI DAVET ETTİ

Aydın da Erdoğan'a teşekkür ederek "Çok sağ olun efendim. Bugün, vatanın kara bağrına bir yiğit daha yolladık. Bütün aile efradı sizlere selam gönderiyor. Muhterem Cumhurbaşkanı'mız, siz hiç Mut'tan geçmediniz. Sizi buraya davet ediyoruz" diye konuştu. Erdoğan, davet üzerine, "Geçtim ama rastlamamış olabiliriz. İnşallah ilk Mersin ziyaretimde, Tarım ve Orman Bakanı'mıza da söyleyeceğim Mut'a gelelim" cevabını verdi.



Bakan pakdemirli'den 'düşen uçak' açıklaması Bakan Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçağı ile alakalı teknik incelemenin sürdüğünü açıkladı.



Putin'den düşen uçak sonrası Erdoğan'a başsağlığı mesajı Rusya'dan kiralanan ve Kahramanmaraş'ta yangın söndürme esnasında düşen, 8 kişinin d eolumüyle sonuçlanan kazaya ilişkin Putin, Erdoğan'a başsağlığı mesajını iletti.