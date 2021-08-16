MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar: Son 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son 24 saat içerisinde Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava kuvvetleri tarafından öldürüldü.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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