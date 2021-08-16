Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir Pentagon yetkilisi, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda hava operasyonlarının yeniden başlayacağını belirtti.

DURUM KONTROL ALTINA ALINDI

ABD askerlerinin, silahlı olduğu belirtilen iki Afgan'ı vurarak öldürmesi ve havalimanında çıkan kaosun ardından ABD'li yetkililerin tüm hava operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu kaydeden yetkili, durumun önemli ölçüde kontrol altına alındığını ve hava operasyonlarına yeniden dönüleceğini ifade etti.

Yetkili, söz konusu kişilerin Taliban üyesi olup olmadığının ise bilinmediğini vurguladı.

GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMIŞTI

Havalimanında hava trafik kontrolünü yürüten ABD'li yetkililer, pistte yaşanan kaosun ardından geçici olarak tüm uçuşları askıya almıştı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.