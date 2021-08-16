Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu Bozkurt ilçesindeki selde Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Ardında ise birçok acı bıraktı. Binanın enkazından şu ana kadar 9 kişinin cesedine ulaşıldı. 11 kişinin daha enkaz altında olduğunu düşünen ekipleri çalışmalarını sürdürürken apartmanda oturanların yakınları olan biteni yaşlı gözlerle seyrediyor.



KENDİSİ DE ÇAY KENARINDA OTURUYOR

Öte yandan apartmanın müteahhidi Mehmet Ö, hakkında dün İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Çayın kenarındaki başka bir apartmanda oturan şahsın, afetin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrııldığı belirlendi. Şüphelinin bütün mal varlığına tedbir konulurken Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yaptığı öğrenildi. Bu binanın yanındaki 10 katlı Rüya Apartmanı'nının da 10 yıl önce kendisi tarafından inşa edildiği ortaya çıktı. Rüya Apartmanı ise selde hasar görmedi. Ayrıca çayın kenarında yapımı devam eden 8 katlı başka bir apartmanın da Mehmet Ö'ye ait olduğu ileri sürüldü.



Savaş alanı değil; Bozkurt... Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Her sokakta ise felaketin izleri görülüyor.



Kastamonu Bozkurt'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.