Türkiye sel felaketi ile mücadele ediyor, ölü sayısının arttığı doğal afette çok sayıda vatandaşımızdan yerinden oldu. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İşte MSB tarafından yapılan o açıklama;
"Her zaman asil milletimizin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da vatandaşlarımızın tahliyesi ile yardımların ulaştırılması görevine devam ediyor. Helikopterlerle şu ana kadar 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi”
Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 77'e çıktı AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
Bartın'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.
Sel bölgesinden 681 kişi tahliye edildi
Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından 681 kişi helikopterlerle bölgeden tahliye edildi.
Türkiye sel felaketi ile mücadele ediyor, ölü sayısının arttığı doğal afette çok sayıda vatandaşımızdan yerinden oldu. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İşte MSB tarafından yapılan o açıklama;
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