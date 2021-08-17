Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’nin Orta Doğu turunun ilk durağı olan Mısır’da Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir görüşme gerçekleştirdi. Küresel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundukları öğrenilen ikilinin, Afganistan konusunu da masaya yatırıldığı bildirildi.

MISIR İLE İŞ BİRLİĞİ YAPAMAYA HAZIRIZ

Afganistan'ın İslam dünyası için önemli olduğunu belirten Motegi'nin Japonya'nın bölgede durumun daha da kötüye gitmesini önlemek üzere Mısır ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Mısır'ın Asya'yı Avrupa ve Afrika'ya bağlayan bir merkez olarak jeopolitik olarak önemli olduğunu kaydeden Motegi'nin, hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

MEVKİDAŞINI TEBRİK ETTİ

Uluslararası iş birliği ve dünyanın nükleer silahlardan arındırılması konularının da ele alındığı görüşmede Shoukry'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı başarı ile gerçekleştirme konusundaki başarısından ötürü Japon mevkidaşını tebrik ettiği açıklandı. İkilinin, Mısır ve Japonya arasındaki iş birliği ve koordinasyonu daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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