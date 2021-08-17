Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Helikopter ile Türkeli Huzur Dincel Stadı'na inen Bakan Soylu, sanayi esnafını ziyaret etti. Esnaflara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Soylu, "Allah kolaylıklar versin. Merak etmeyin, sizlerin yanındayız, sizlerle beraberiz. Elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle derleyip toparlamadan bu bölgeden ayrılmayacağız" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN YARDIM İSTEDİ

Çarşı esnafını da ziyaret eden Bakan Soylu burada vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Yaz sezonunda ilçedeki Yaşam Vadisi'nde hizmet veren kafeterya işletmecileri, yaşadıkları zararları aktararak Bakan Soylu'dan yardım istedi.

Bakan Soylu da inceleme ekibinin söz konusu bölgede gerekli hasar tespitinin yapılması talimatını verdi.

Bakan Soylu, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

Bakan Soylu’dan Bozkurt açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Bozkurt ilçesinde olan sel felaketinin bir önceki Dereli'ye göre 5 kat daha zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Bakan Kurum ise arama çalışmalarının devam ettiğini aktarırken, "Vatandaşımızın yarasını en hızlı şekilde saracağız, hiç kimse merak etmesin" dedi.

Bakan Soylu sel bölgesinde Kastamonu’nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde sel felaketi yaşandı. Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı’nın taşması sonucu ilçenin büyük bir kısmı sular altında kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.