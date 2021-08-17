Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketi hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaşımız (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 2 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir” denildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bartın Ulus, Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız devam ettirildiği belirtilen açıklamada, “Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

GÖREV ALAN PERSONEL ARAÇLARI

“Kastamonu’da6.039 personel, 768 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 6 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 2 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 747 iş makinesi, 15 vidanjör, 5 helikopter, 1 mobil enerji aracı, 70 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 35 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı 1 unimog 1 hastane donanımı Sinop’ta; 2.996 personel ile 16 helikopter, 346 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 korvet, 1 mobil mutfak, 38 ambulans, 16 UMKE, 267 iş makinası, 1 bobcat, 1 JİKU, 1 vidanjör, 18 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 sahil güvenlik botu, , 1 mobil komuta aracı, Bartın’da; 1.199 personel, 76 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 157 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 vidanjör çalışmalarına devam etmektedir.”

BESLENME ÇALIŞMALARI

Beslenme çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, “Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 219.841 sıcak yemek, 60 bin 277 kumanya, 82 bin 629 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop’a 1 Mobil Mutfak TIR’ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. Bin 500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır” denildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Tahliye çalışmaları hakkında bilgiler verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.Kastamonu; Toplamda 1.480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 565 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hasta nakledilmiştir.”

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Acil yardım ödeneği hakkında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“AFAD tarafından; Kastamonu’ya 20 Milyon TL, Sinop’a 8 Milyon TL ve Bartın’a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ise Kastamonu’ya 15 Milyon, Sinop’a 13 milyon ve Bartın’a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon ? ödenek aktarılmıştır. Toplamda 63 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.”

ENERJİ ÇALIŞMALARI

Enerji çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, “Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu ilçelerinde 70 jeneratör çalışır durumdadır. Sinop genelinde 8 köye elektrik verilememektedir. Sinop genelinde çeşitli ilçelerde 41 jeneratör montaj yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. AFAD koordinatörlüğünde ihtiyaç olan yerlere kurulum yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

ULAŞIM VE ALT YAPI

Ulaşım ve Altyapı konusunda bilgiler verilen açıklamada, “Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu ilçelerinde 70 jeneratör çalışır durumdadır. Sinop genelinde 8 köye elektrik verilememektedir. Sinop genelinde çeşitli ilçelerde 41 jeneratör montaj yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. AFAD koordinatörlüğünde ihtiyaç olan yerlere kurulum yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

HABERLEŞME ÇALIŞMALARI

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 19 adet mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı kurulmuştur” denildi.

AFAD açıkladı! Kastamonu'dan acı haber AFAD sel nedeniyle Kastamonu’da 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bartın’da kaybolan 1 vatandaş için ise arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD açıkladı! Kastamonu'dan acı haber AFAD sel nedeniyle Kastamonu’da 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bartın’da kaybolan 1 vatandaş için ise arama çalışmaları devam ediyor.