Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün saat 06.20 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 12 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

İki kişilik botta 6 kaçak göçmen Kaçak göçmenler, daha iyi bir hayat kurma ümidiyle canlarını tehlikeye atarak yolculuk yapmaya devam ediyor.

Kocaeli'de 38 düzensiz göçmen yakalandı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçtan 38 düzensiz göçmen çıktı.