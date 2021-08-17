Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti.

Bakan Koca, "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üzerine çıkan Şırnak'ın Kovid-19 Risk Haritası'ndaki renginin turuncudan sarıya döndüğünü kaydetti.

ABD'den üçüncü doz aşı açıklaması ABD'li sağlık yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olanlara 8 ay sonra üçüncü doz aşıyı tavsiye edeceği bildirildi.

Bakan Koca açıkladı! Mavi il sayısı 26'ya yükseldi Sağlık Bakanı Koca, nüfusun en az %75'inin aşılandığını ifade eden mavi kategoride bulunan il sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.