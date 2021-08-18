Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın İran’la olan 295 kilometrelik sınır hattında, göçmen kaçakçılığı ve teröristlerin geçişlerinin engellenmesi için 750 Özel Harekât polisi, asker ve korucuların 7/24 gözetleme yaptığını söyledi.

Düzensiz göçmenlerin şenir merkezine gelişi konusunda tüm birimlerin seferber olduğunu ifade eden Vali Bilmez “Sınırda maruz kaldığımız göç baskısında bir artış var. Ancak geçmişle kıyaslanmayacak kadar bütün kurum ve birimlerimiz bu anlamda seferber oldu. Sınırımızda 4 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde 110 kilometre hendek kazıldı. Şu an bir taraftan modüler beton duvarı örülürken, üzerlerine de jiletli tel çekiliyor. Diğer taraftan sınır tugayımıza ilave olarak 76 lego ve monoblok kule kuruldu. 44 sınır karakoluna ilave iki karakolun yapım çalışması devam ediyor. Sınır tugayımıza iki keşif ve iki komando birliği 18 zırhlı araçla desteğe geldi. Ayrıca bu yıl 35 tim, 50 zırhlı araç, 750 personelle Çaldıran ve Saray ilçelerimizde hem sınır hem de jandarma birliklerimize destek olmaktadır” dedi.

Şehir merkezinde de düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar kapsamında şu ana kadar 47 ‘şok ev’ ve 40’a yakın da müştemilatın yıktırıldığını dile getiren Bilmez “Hatta bunlar yıktırıldığı esnada, jandarmadan şehre doğru kaçan göçmenler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla çekilip paylaşıldı. Şu an sosyal medyada paylaşılanların bir kısmını bu görüntüler oluşturuyor” diye konuştu.

İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde! Kuş uçurtmuyorlar Van'da, İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, "hudut namustur" şiarıyla hem yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hem de teröristlerin sızmasının engellenmesi için gece gündüz görev yapıyor.