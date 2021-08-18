Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “16 Ağustos 1960 tarihinin Kıbrıs Helenizmi için bayram günü” ifadelerini kullandığını hatırlatan Tatar, bunun, Rum zihniyetinin değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının, 21 Aralık 1963’te başlayan Enosis hedefli Kanlı Noel saldırılarıyla eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla dışlandığını ve bütün anayasal haklarının ayaklar altında çiğnendiğini vurgulayarak “Kıbrıs Cumhuriyeti bir Rum devletine dönüşmüştür. Bu devlet, Kıbrıs Türk halkını asla temsil etmemektedir.” ifadelerini kullandı.

Rum tarafının 2004’teki Annan Planı referandumu ile 2017’deki Crans Montana görüşmelerinde de bu tutumunu sürdürdüğüne değinen Tatar, şunları kaydetti: (Kıbrıs’ta) Federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmayacağı gerçeği bir kez daha ortaya çıkmış ve eşit egemen iki ayrı devlete dayalı çözüm önerimiz ilk defa Cenevre’de müzakere masasına konulmuştur. Bir 53 yıl daha federasyon masalı peşinde koşmamız asla mümkün değildir.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askerinin çekilmesi ölüm fermanımızdır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmetçik'in kendileri için güvence olduğunu söyledi. Tatar "Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi bizim için ölüm fermanıdır" dedi.

Tatar: KKTC, Türk milleti için önemli bir devlettir Bir dizi gezi ve ziyarette bulunmak üzere Elazığ'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türk milleti için önemli bir devlet olduğunu belirterek, "Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunmasında bu devleti sonuna kadar savunmamız lazım. Sonuna kadar Türklük için o coğrafyada var gücümüzle hakkımızı, istiklal ve istikbalimizi o şekilde muzaffer eylememiz lazım" dedi.