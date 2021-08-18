Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Geçtiğimiz cumartesi günü Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Vahdettin Köşkünde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Devlet Konukevinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşecek. Erdoğan ile Ahmed, 1 Ağustos’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Türkiye ve Etiyopya ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Etiyopya’nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirtmiş ve Türkiye’nin Etiyopya’ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in ziyareti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki ayda 5’i yüz yüze olmak üzere, 13 Afrika lideri ile görüşmüş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ile ilişkilere özel önem veriyor. Erdoğan, Türkiye’nin Afrika ile olan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini dile getirerek “Dostlarımızın ve kardeşlerimizin toprağı olarak gördüğümüz Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii projelerine değindi. 62 olan proje sayısının 19 yılda 750'ye yükseldiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye savunma sanayiinde adeta bir devrim gerçekleştirmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Felaket tellallarına en güzel cevaptır Ankara'da 26 fabrikanın toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına en güzel cevaptır'' dedi. Erdoğan, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme yakalandığını, ikinci çeyreğin de ciddi bir büyümeyle kapatılacağını söyledi.