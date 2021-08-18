Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile banttan inmek için gün sayıyor.

“BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN”

TOGG Twitter hesabından paylaşılan videoda, tesisteki çalışmalar hakkında yeni bilgiler verildi. TOGG“Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin” notuyla yeni bir video paylaştı.

Yerli otomobil TOGG'un montajında ilk görüntü Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde yerli araç çalışmaları devam ederken, otomobilin montajından ilk görüntü paylaşıldı.

TOGG 2022 yılının sonunda seri üretime hazır Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor. Tesisin gelecek yıl sonunda üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.

TOGG, tam gaz devam! Banttan çıkacağı tarih belli oldu 2022'nin başında hazır hale gelmesi hedeflenen TOGG'un üretim ve montaj hatlarının kurulması ile birlikte, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesinin beklendiği duyuruldu.