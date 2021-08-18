Afganistan’da kontrolü Taliban’ın ele geçirmesinin ardından bölgede hareketlilik sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait A400M tipi nakliye uçağı, Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Kâbil Havaalanı'na gitti. "Koca Yusuf" olarak bilinen uçak, 200'ü aşkın Türk'ü oradan alıp Pakistan'a götürdü. Yolcular buradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçak ile Türkiye'ye getirilecek.
‘Koca Yusuf'ların bakım alternatifi Türkiye oldu Türkiye'nin üretim ortağı olduğu "yeni nesil nakliye uçağı" A400M'lerin hafif ve ağır bakımları, Airbus tesisleri dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.
Koca Yusuf 34 Türk için Çin'e gidiyor Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azeri, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirmek için hazırlanan "Koca Yusuf" adlı kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan uğurlanıyor.
"Koca Yusuf" 200 Türk'ü Kabil'den aldı
Türk vatandaşları TSK'ya ait uçak ile Afganistan'dan alındı. Vatandaşlar, Türkiye'ye getirilecek.
Afganistan’da kontrolü Taliban’ın ele geçirmesinin ardından bölgede hareketlilik sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait A400M tipi nakliye uçağı, Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Kâbil Havaalanı'na gitti. "Koca Yusuf" olarak bilinen uçak, 200'ü aşkın Türk'ü oradan alıp Pakistan'a götürdü. Yolcular buradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçak ile Türkiye'ye getirilecek.
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