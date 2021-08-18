Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ”Terör örgütü PKK/YPG masum sivilleri hedef alarak Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin’i kana buladı. Kent merkezine ÇNRA atışı yapan teröristler, ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alındı” denildi.

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

MSB: Irak’ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun hassas şekilde planlandığı, sızma girişiminde bulunan teröristlerin İHA'lar tarafından tespit edildiği ve ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla vurulduğu öğrenildi.