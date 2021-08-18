Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak." dedi.







Bakan Koca duyurdu: 3 doz aşı daha etkili! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.



Bakan Koca açıkladı! Mavi il sayısı 26'ya yükseldi Sağlık Bakanı Koca, nüfusun en az %75'inin aşılandığını ifade eden mavi kategoride bulunan il sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.