Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya üzerinden hem Türkçe hem İngilizce yapılan bir paylaşım ile iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. Büyükelçiliğin paylaşımında, şu ifadelere yer verildi: ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir ‘anlaşma’ veya ‘pazarlık’ yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’yle 1 milyon Afgan göçmenin Türkiye’ye kabul edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını iddia etmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu kendini yalanladı Orman yangınlarından sonra THK’nın uçaklarının neden kullanılmadığını soran CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, dün de uçakların çalışmadığını söyledi.