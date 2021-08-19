Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın yüz yüze eğitimde aşı olmayan öğretmen ve okul personeli için haftada iki kez PCR testi zorunluluğu getirileceğini belirtmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastanesinde testlerin ücretsiz yaptırılabileceğini duyurdu.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu cevapladı.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." cevabını verdi.



Erdoğan açıkladı; Aşısız öğretmenlere haftada 2 test Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde aşı çalışmalarıyla ilgili öğrenciler ve öğretmenlerden istenecek uygulamalar hakkında da konuştu, aşısız öğretmenlere haftada 2 test yapılacak...



Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Bakan Koca aşı çağrısını yinelerken yerli aşıdaki son gelişmeleri de kamuoyuyla paylaştı.

