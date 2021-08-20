Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından çıkışta bir kişi tarafından darbedildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kavuncu, yumruklu saldırının ardından yere düşerken, saldırgan yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAVUNCU'DAN İLK AÇIKLAMA

Olay sonrası konuya dair açıklamalarda bulunan Kavuncu, "Öncelikle şunu söyleyeyim, iyiyim Allah’a şükür. Bir sıkıntım yok, problem yok. İpek hanımla yaklaşık 1 saat süren bir yayınımız vardı. Orada gündeme dair değerlendirmelerimizi yaptık. Programın ardından çıktık, Bakırköy ilçe başkanımız Ülkü başkanımızla kapının önünde bir mevzu hakkında konuşurken, ben anlamadım tabii ki, hiç fark etmedim de çok alçakça, çok namertçe, çok korkakça normal yürüyormuş süsü verip görmeyeceğim bir şekilde alçakça bir saldırı yapıldı" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kavuncu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Kavuncu'yu telefonla aradığı belirtildi. Yaşanan saldırı ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, Kavuncu'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

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