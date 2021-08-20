Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı vaka sayısı tablosunda Karabük’te haftada 100 bin kişide vaka sayısı 186,77’ye yükseldi. 250 bin nüfusa sahip olan kentte haftalık vaka sayısı ortalama 454’e yükseldi. Vaka sayısındaki artışın ardından kentte denetimler sıklaştırıldı.

MASKE KURALLARINA UYMUYORLAR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin en kalabalık bölgelerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında denetimlerini sürdürüyor. AVM gibi insan hareketliliğinin yoğun olduğu kapalı mekanlara HES kodu sorgusunun ardından alınan vatandaşlardan bazılarının Kemal Güneş Caddesi'nde maske kurallarına uymadığı görüldü.

Birinci doz aşı olanların nüfusa oranının yüzde 71'e ulaştığı kentte, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı oranını yüzde 75'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek vatandaşlardan destek istedi.

19 Ağustos 2021 koronavirüs vaka tablosu Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs hastası: “Yaşıma güvendim, aşı olmadım, salgını ciddiye alın” Koronavirüs yüz binlerce can almasına rağmen aşı olmayı erteleyen 36 yaşındaki Emrah Koç, hastalığa yakalanınca yaşadıklarını hastane odasında anlattı. Koç, “Aşı olmadım, yaşıma güvendim. Toplumdaki, sosyal medyadaki kanı maalesef. Geldiğimde durumum çok kötüydü, yaşa bakmıyor kesinlikle aşı olmalarını tavsiye ediyorum, Salgını çok ciddiye alsınlar” dedi.