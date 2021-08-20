Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yönetimi ele geçiren Taliban'dan kaçmak için ülkeyi terk etmeye çalışanların başına gelenler tüm dünyaya tarafından endişeli gözler ile izlenirken Türk askerlerinin ülkede yaptıkları ise yine gıpta ile izlendi. Kabil'de ülkeden kaçmak isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda çıkan kaosda annesinden ayrı düşen iki aylık Hadiya bebeğe Türk askerleri sahip çıktı. Askerler, temizliğiyle ilgilendikleri ve karnını doyurdukları bebeği, babasına teslim etti. Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresindeki umutlu bekleyişi sürüyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, geceyi de havalimanı kontrol noktasında geçirerek tahliye işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Türk askeri dünyaya insanlık dersi veriyor Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle birlikte ülkeden çıkmaya çalışanların izdihama sebep olduğu Kabil Havaalanı'nda yaşanan kaos dünyanın gündemine damga vurdu. Havalimanında görev yapan Türk güvenlik güçleri ise dünyaya insanlık dersi veriyor.

TÜRK ASKERİ DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Kontrol kapılarında bekleyen binlerce kişi zor şartlarda ülkeden tahliye edilmeyi beklerken havalimanında görevli Türk güvenlik güçleri, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatarak dünyaya örnek oluyor. Bekleyişlerini sürdürenlere su ve yiyecek dağıtan Türk askeri, tahliye işlemleriyle de ilgileniyor. Pasaport ve evrak kontrollerini yapan askerler, tahliye için geldiği kontrol noktasında pasaportunu kaybettiğini fark ederek panik yaşayan kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadına, "Sorun yok, sakin ol" diyen görevli askerler, su verdikleri kadının yüzünü yıkamasına yardımcı oldu.

2 AYLIK BEBEK ANNESİNDEN AYRI DÜŞTÜ

Havalimanı çevresinde yaşanan karışıklıkta Farista Rahmani, iki aylık bebeği Hadiya Rahmani ve eşi Ali Musa Rahmani'den ayrı düştü. Ali Musa Rahmani uzun süre aradığı eşini bulamadı. Bebeğin eşyaları da annede kaldığından çaresizlik içinde bekleyen babaya, askeri hat içerisindeki kuzey kapısında Türk askeri yardım elini uzattı. Baba ve bebeği güvenli bölgeye getiren Türk askeri, bebeğin altını temizleyerek mama ile karnını doyurdu. Bebek daha sonra babasına teslim edildi.

EZİLMEK ÜZERE OLAN ÇOCUĞU TÜRK ASKERİ KURTARDI

Havalimanı kontrol noktalarında içeriye alınmak için günlerdir bekleyen Afganlar, havalimanını çevreleyen yaklaşık 5 metrelik duvarları da zaman zaman aşmaya çalışıyor. Bu sırada yaşanan izdihamda çocuklar ezilme tehlikesi geçiriyor. Havaalanı dışından askeri hat içinde kalan güvenli bölgeye girmek isteyen kalabalığın neden olduğu izdihamda ezilme tehlikesi yaşayan bir çocuk da Türk askeri ve özel harekat polislerinin yardımıyla kurtarıldı. Ailesinin duvarın karşı tarafından uzattığı çocuk, güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, tahliye işlemleri için diğer ülke askerleriyle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkeden ayrılmak isteyenlerin tahliyesi ve havalimanının güvenliği için yoğun mesai yapan askerler, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki sosyal tesiste birlikte yiyor.



NATO'dan Taliban'a çağrı: Tahliyelere izin ver NATO dışişleri bakanları, Afganistan'daki yetkili makamlara, tahliyeleri kolaylaştırma ve şiddete son verme çağrısı yaptı.



Uçaktan düşüp ölen Afganların kimliği ortaya çıktı Kâbil'de ABD uçağına tutunup ülkeden kaçmaya çalışan iki kişi metrelerce yüksekten düşerek ölmüştü. Bu kişilerin kim olduğu tespit edildi.