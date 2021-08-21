Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır" ifadeleri kullanıldı.

Selden etkilenen ekmek teknelerini böyle terk ettiler Kastamonu'nun Abana ilçesinde bulunan ve onlarca kişinin ekmek kapısı olan Küçük Sanayi Sitesi sel felaketinden olumsuz etkilendi. Yıkım kararı alınan sanayi sitesinin esnafı, kurtarabildikleri eşyaları alarak iş yerlerini terk etti.

AFAD selde son durumu açıkladı Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel nedeniyle 78 vatandaşın (62 Kastamonu, 15 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybettiğini, 2 vatandaşın hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Selde yıkılan Bozkurt'taki binanın müteahhidine gözaltı Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanın mütaehhiddi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alındı.