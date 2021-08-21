Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TEKNOLOJİK TÜM OLANAKLARDAN YARARLANILIYOR

Düzensiz göçmen baskılarının artması üzerine sınır hattı güvenliğinin artırılması amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler, 7/24 esaslı nöbet tutuyor. Son günlerde özellikle gece karanlığını fırsat bilerek sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi amacıyla alınan önlemler kapsamında, teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıyor.

TESPİT EDİLEN YASA DIŞI GEÇİŞ DURDURULDU

Van’ın Özalp ilçe sınırlarında gece saatlerinde devriye yapan zırhlı aracın termal kamerasına yasa dışı geçiş tespit edildi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Mehmetçik, olay bölgesine giderek geçişleri anında durdurdu.

EKİPLER DEVREDE

Sınır bölgesinde Mehmetçiğin yanı sıra, jandarma, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları görev alıyor. Öte yandan bölgede İHA ve SİHA başta olmak üzere, drone ve gece görüşlü kameralardan destek alınıyor.

Erdoğan açıkladı: İşte Türkiye'deki Afgan göçmen sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye 1,5 milyon Afgan göçmen geldiğine dair iddiaları yalanlayarak, "Şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afgan göçmen söz konusudur. Bütün yapmakta olduğumuz önleyici programlar, düzensiz göçleri engellemek içindir" dedi.

İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde! Kuş uçurtmuyorlar Van'da, İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, "hudut namustur" şiarıyla hem yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hem de teröristlerin sızmasının engellenmesi için gece gündüz görev yapıyor.