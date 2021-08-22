Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB'nin yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek bölgesinde 1 PKK’lı teröristin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.