Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah 05.30 sıralarında Bursa'dan İnegöl'e gelen Ramazan Aydın'ın kullandığı 16 AEA 339 plakalı çalıntı araç polis ekiplerince durdurulmak istendi.

POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Durmayan şahıs belindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açtı, polisler de karşılık verdi. Lastiği patlatılan araç Orhaniye Mahallesi Eczacı Alibey Sokak'ta kaldı. Çatışma sırasında omzuna isabet eden mermiyle polis memuru Nevzat P. hafif şekilde yaralandı.

KOLA VE SU İSTEDİ

Ekipler tüm yakın sokakları ulaşıma kapatırken, olay yerine gelen Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, operasyonu yönetti. O sırada şüpheli, 112'yi arayarak kola ve su istedi. Bunun üzerine müdür Baydemir, şüpheliye telefonla ulaşarak kola ve suyu getireceğini söyledi.

İNTİHAR ETTİ

Baydemir eline aldığı kola ve suyu araçtaki Aydın'a verdi. Şahıs ikna edilemeyince olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edilirken, 4.5 saat sonra şahıs başına dayadığı tabancayla intihar etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Aydın'ın ölümünü tespit ettiler. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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