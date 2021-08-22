Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’da Taliban’ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından, Afganların ülkeden kaçışı devam ediyor.

UÇAKTA DOĞUM YAPTI

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Taliban’dan kaçan Afgan bir kadının uçuşun ikinci ayağı olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne iniş yapan ABD’ye ait C-17 kargo uçağında doğum yaptığı belirtildi.

“ANNENİN HAYATINI KURTARDI”

Açıklamada, hamile kadının kabindeki düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilerek, "Uçak Komutanı, kabindeki hava basıncını arttırmak için uçağın alçalmasına karar verdi, bu da annenin hayatını kurtardı" denildi.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMLARI İYİ

Uçağın hava üssüne inmesinin ardından, Hava Kuvvetleri'ne bağlı sağlık ekibinin uçağa gelerek bebeğin doğumunu gerçekleştirdiği. Anne ve bebeğin doğumdan sonra, yakındaki bir sağlık merkezine nakledildiği ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

17 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Afganistan'dan yeni tahliye: 357 vatandaş daha Türkiye'de Afganistan'dan tahliye edilen 357 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye getirildi.

Afganistan diplomasisi Ankara, ülkede durumun normale dönmesi ve bir an önce güvenliğin sağlanması için elinden geleni yapıyor.

Biden ile Veliaht Prens bin Zayid, Afganistan'ı görüştü ABD Başkanı Joe Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesinde Afganistan'dan tahliyeleri görüştü.