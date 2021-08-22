Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkisinde bulunan kereste fabrikasının sel nedeniyle yıkılma anı kameraya yansıdı.

1 BETON SANTRALİ VE 1 KERESTE FABRİKASI SELDE YIKILDI

İlçede meydana gelen sel nedeniyle köprülerin yıkılması ve birçok noktada yolların çökmesi sonucu ilçenin karayolu ile şehirlerarası bağlantısı kopmuş, 1 beton santrali ve 1 kereste fabrikası ile çok sayıda araç sular altında kalmıştı.

FABRİKANIN YIKILMA ANI KAMERALARA YANSIDI

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, 183 binanın az hasar gördüğü belirlendi. İlçede aynı zamanda metrekareye düşen yağış miktarının 89,36 kilogram olduğu ortaya çıktı. Selden dolayı sel sularına kapılarak adeta saniyeler içinde yok olan kereste fabrikasının yıkılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ABD’de sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp ABD’nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 2’si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, en az 31 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Hasta babasını kurtarmak için koştu! Selin ortasında mahsur kaldı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hasta babasının cansız bedenine ulaşan Yılmaz Topçu, felaket haberini alır almaz tek düşüncesinin babasını kurtarmak olduğunu, ancak köye ulaşamadığı için bunu başaramadığını söyledi.

AFAD selde son durumu açıkladı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini açıkladı.