Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ta güneşli ve sıcak hava bir anada yerini yağışlı havaya bıraktı. Kısa süreli dolu yağışının ardından etkili olan sağanak yağmur cadde ve sokakları sular altında bıraktı.

BİRÇOK İŞYERİ VE EVİ SU BASTI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, birçok işyeri ve evi su bastı. Duraklar ve iş yerlerinin önlerine sığınan vatandaşlar ise adeta nehre dönen caddelerde yolun karşısına geçmekte zorlandı.

KENTTE HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Cadde ve sokakların göle döndüğü Kars’ta, çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Sağanak yağmur kentte kısa süre de olsa hayatı durma noktasına getirdi. Kars’ta yağışlı havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi. Öte yandan yetkililer sele karşı vatandaşları uyardı.

Buzullara ilk kez yağmur yağdı Grönland’daki buzullarının zirvesine ilk kez yağmur yağdığı açıklandı. ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi, 15 Ağustos’ta Grönland’da 3 bin 216 metre yüksekliğindeki bir bölgeye birkaç saat boyunca yağmur yağdığını duyurdu. Bunun kayıtlara geçen ilk yağmur olduğu belirtildi.

Buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı Grönland'daki buzulların zirvesine ilk kez yağmur yağdı.

Eber Gölü'nü kurtarmaya yaz yağmurları da yetmedi Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü, bahar ve yaz yağmurlarının göldeki su seviyesini yükseltmede yetersiz kalması nedeniyle adeta kayık mezarlığını anımsatıyor.