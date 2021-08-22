Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Önce hükümetin nasıl kurulacağını görmek lazım. Biz önce tutumlarımız ve vereceğimiz mesajlar aynı olsun diye birçok ülkeyle görüşüyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kuracağız diyorlar gerçekten kapsayıcı bir hükümet mi? Kurulacak mı kurulmayacak mı bunları görmemiz lazım. Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz. Vereceğimiz mesajlar da atacağımız adımlar da koordine edilecek "dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Afganistan’daki taraflara çağrı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Taliban'ın Afganistan'daki siyasi aktörlerle diyalog kurmak istediklerini söylemesini memnuniyet verici bir adım olarak değerlendirerek, Afganistan'daki tüm taraflara diyalog çağrısında bulundu.