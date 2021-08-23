Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, SİHA konusunda Türkiye’nin bir marka olduğunu belirterek sadece havada değil karada da birçok yeni gelişmenin yaşandığını belirtti. CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Bayraktar, insansız hava araçları konusunda Türkiye’nin dünya markası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bayraktar TB-2 SİHA’lar dünyada hem uluslararası basında hem uzman savunma yayınlarında kendi sınıfında dünyanın en iyi SİHA’sı olarak nitelendiriliyor ki SİHA dediğimizde aslında robotik bir uçaktan bahsediyoruz. Yani konvansiyonel bir uçaktan da değil, bu sınıftaki bu boyuttaki uçağı düşünecek olsanız ondan çok daha karmaşık teknolojilerle donatılmış dijital bir makineden bahsediyoruz. Sürekli inovasyon, sürekli geliştirme, sürekli ilerleme gerekiyor ve hiç bitmiyor.”

Serüvenlerinin 2005 yılında Mini İHA’larla başladığını kaydeden Bayraktar “Bayraktar Mini İHA’da 1 bilgisayar vardı. Ondan sonra adım adım büyüdü. İşte 650 kiloluk Bayraktar TB-2 40 bilgisayardan oluşuyor, Akıncı’da 100’e yakın bilgisayar var, bunların hepsini biz tasarlıyoruz. Bütün elektroniklerini, bütün yazılımlarını, bütün aerodinamik aksamını biz tasarlıyoruz” diye konuştu.

CEZERİ'NİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Uçan otomobil Cezeri’ye ilişkin çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Bayraktar şunları kaydetti: “Tabii Cezeri bir hayal bugün dünyada… Bu hayali paylaşan büyük, orta ve küçük birçok girişim var. Biliyorsunuz bugünden çalışanlar 10 sene sonrasının teknolojisiyle yarının oyun kurucuları oluyorlar. Yani bir şansınız olacaksa oyun kurucu olarak bugünden çalışmaya başlamanız gerekiyor. Cezeri devam ediyor. Araba uçurmak çok daha karmaşık ve sofistike bir teknoloji. Hem çok emniyetli hem de çok akıllı olması gerekiyor bu aracın. Dünya devleri de, biz de 2 senedir çalışıyoruz. İlk uçuşunu yaptık hatta dünyada büyük ilgi gördü.

Başta Cezeri sportif maksatla kullanılır diye düşünüyorum. Sonrasında da herhalde 10-15 yılı bulabilir trafikte görmeye başlamamız. 2025 hedefi verenler var, 2023 hedefi verenler var. İşte New York’ta Manhattan’dan havalimanına taksi servisi vereceğim diyenler var 2025’e kadar. Herkes yarışıyor, biz de yarışıyoruz, her gün bilgimize yenisini katarak adım adım bu hedefe ilerliyoruz.”

İHA ve SİHA'lar da görevde: Sınırda göçmen alarmı Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken, güvenlik güçlerince korunan sınır hattında düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor. Hâlen 295 kilometrelik sınır hattının çalışmaları devam ediyor. Van-İran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etabı da başladı. Bölgede SİHA ve İHA’lar da en üst düzeyde kullanılıyor, alınan görüntüler anında güvenlik güçleriyle paylaşılıyor.

İHA ve SİHA'lar korkutuyor Dışa bağımlılığı azaltan ve Dağlık Karabağ ile Libya'da oldukça başarılı bir performans gösteren İHA ve SİHA'larımız, ABD'li vekillerin hedefi oldu

Çin TV'sinden Selçuk Bayraktar'a övgü! Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Selçuk Bayraktar'ı "SİHA alanında deha" olarak nitelendirdi. Song, "Bayraktar'ın SİHA savaşındaki konumu, Steve Jobs'un akıllı telefon teknolojisindeki konumu gibi" dedi.