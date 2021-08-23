Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi. Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

Afganistan'dan yeni tahliye: 357 vatandaş daha Türkiye'de Afganistan'dan tahliye edilen 357 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye getirildi.

Afganistan’dan tahliye edilen hamile kadın uçakta doğum yaptı Afganistan’dan tahliye edilen Afgan kadın, ABD kargo uçağından doğum yapmak zorunda kaldı.