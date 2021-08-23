Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köyünde selden zarar görmüştü. Jandarma ekipleri harekete geçerek evlerdeki çamurları temizlemeye başladı.

64 PERSONELLE SAHADALAR

Kars İl Jandarma Komutanlığı 4 asayiş timi, 1 komando timi, 1 JAK timi, 1 trafik timi ve 20 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 64 personelle yaşanan selden etkilenen vatandaşlara yardımcı oluyor.

ÇAMURLARI EL ARABALARIYLA TAŞIYORLAR

Jandarma ekipleri, selden zarar gören vatandaşların evlerindeki çamurları el arabalarıyla taşıyor, vatandaşların ikametgahlarını yeniden kullanılır hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Selden zarar gören Aynalı ve Ortalar köyünde 7/24 görev yapan jandarma ekipleri, yorulmak nedir bilmiyor. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Aynalı ve Ortalar köyünde hasar tespit çalışmamalarının da devam ettiği öğrenildi.

BM: Arızalanan teknede 2 hafta aç susuz kalan 47 yolcu öldü Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta aç ve susuz kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Susuzluğunuzu hurma ile giderin İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Fevzi Özgönül, oruçluyken susuzluk çekmemek için iftarla sahur arasında tüketilmesi gereken yiyecekleri şöyle anlattı: