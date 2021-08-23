Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat ve Akseki'de 28 Temmuz’da başlayan ve 10 gün süren orman yangınları ile ilgili soruşturmalar devam ederken Jandarma Komutanlığına Ö.T. (40) isimli bir kadın tarafından yangını çıkardığını iddia eden A.Y. (40) isimli şahsın konuşmalarının yer aldığı ses kaydı teslim edildi. Ö.T.’nin teslim ettiği ses kaydı ekipleri harekete geçirdi.

BENZİNİ AYRI AYRI YERLERE DAĞITARAK YAKMIŞ

Ö.T., Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede A.Y’nin Güçlüköy’de çıkan orman yangınını kendisinin başlattığını ifade etmesi üzerine ses kaydını saklama gereği duyduğunu dile getirdi. Ö.T. ifadesinde "Telefonumdaki bir program ile görüşmelerimi kaydediyorum. Kayıtlar çoğaldığında silerim. Ancak A.Y. ormanı yaktığını anlattığı için bu ses kaydını silmedim. Görüşmemizde bana Güçlüköy Manhayıt mevkisinde çıkan orman yangınını kendisinin çıkarmış olduğunu, bu işi bin TL para karşılığında yaptığını, kendisine ait motordan benzin çekip ayrı ayrı yerlere dağıtıp yakarak yangın çıkarttığını ifade etti" dedi.

"SARHOŞ VE MADDE BAĞIMLISI OLDUĞUNU SÖYLE" TALİMATI

İfadesine devam eden Ö.T., “Ormanı yakması için bin TL karşılığında anlaştığını, ancak anlaştığı kişinin 250 TL fazla para verdiğini, bu kişinin yakalanması durumunda sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söylemesi talimatı verdiğini, kendisine ormanı yaktıranın ve parayı veren kişinin farklı olduğunu, para veren kişiyi bildiğini ama yaktıranının kim olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak kimden para aldığını kimin ormanı yakması için talimat verdiğini bana söylemedi” dedi.

HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Ses kaydı ve Ö.T.’nin verdiği ifade üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, A.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.Y. ise Ö.T’yi etkilemek için yangını kendisinin başlattığını söylediğini, görüşmenin gerçekleştiği gün sarhoş ve madde kullandığı için kafasının iyi olduğunu, görüşme yaptığını hatırlamadığını söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Suçlamaları reddeden A.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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