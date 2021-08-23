Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, vücudunun yüzde 80’inin yanmış olması nedeniyle 18 gündür hastanede tedavi gördüğü bildirilmişti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak adlandırılan Manavgat yangını 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan başladı. Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken Kalemler ve Evrensekiye ulaşmış, Kalemler mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetmişti.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANMIŞTI

Yangını çıkardığı belirlenen Hüseyin G., isimli şüphelinin yangından kısa bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandığı bildirildi. Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletiyle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, yanma korkusuyla 177’yi arayarak yangın ihbarında bulunduğu bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Alevlerin arasında kalan Hüseyin G'nin vücudunun yüzde 80’ninin yandığı, yakalanmasının ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Hüseyin G'nin telefon sinyallerinden yangın başladığı noktada olduğunun belirlendiği, bazı köylülerin de yangından önce motosikletiyle yangın bölgesine doğru gittiğinin görüldüğü öğrenildi.

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